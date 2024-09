Das Freibad in Wertingen beendet bald die Saison

Mit dem nahenden Ferienende schließt auch das Freibad in Wertingen für dieses Jahr seine Pforten. Das Freibad am Judenberg ist noch bis einschließlich Sonntag, 8. September, geöffnet und dann ab Montag, 9. September geschlossen.

Freibad Wertingen geht bald in die Winterpause

Aufgrund der überwiegend guten Wetters im Juli und August seien auch heuer wieder ansprechende Besucherzahlen zu verzeichnen, so heißt es in einer Mitteilung der Stadt Wertingen. Nach Ende der Saison werden rund 40.000 Badegäste das Freibad besucht haben. Die Jahre zuvor lagen die Besucherzahlen in etwa auf dem gleichen Niveau. Zum Vergleich: in den Schlecht-Wetter-Sommern 2013 und 2014 lagen die Besucherzahlen im Schnitt nur bei 29.500 Gästen. Eine Ausnahme war der Traumsommer 2018 mit knapp 50.000 Gästen. Ferner seien auch dieses Jahr wieder relativ viele Jahreskarten verkauft worden, sodass von einer insgesamt guten Badesaison gesprochen werden könne.

Die Stadt Wertingen bedankt sich am letzten Ferientag bei seinen vielen treuen Badegästen mit freiem Eintritt und hofft, dass der Wettergott im kommenden Jahr wieder eine gute Badesaison ermöglicht. (AZ)