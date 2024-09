Der TSV Wertingen will Befreiungsschlag landen

Ein wegweisendes Spiel ist das Aufeinandertreffen in der Fußball-Landesliga am Freitagabend (18.30 Uhr) zwischen dem VfL Kaufering und dem TSV Wertingen. Die Wertinger stehen aktuell mit neun Punkten auf dem 13. Tabellenplatz und besetzen den letzten rettenden Rang. Drei Zähler dahinter, auf dem Abstiegsrelegationsplatz, liegt Kaufering. Für beide Teams geht es also um viel.

Kann sich Wertingen nun endgültig in der Landesliga etablieren oder muss man Kaufering an sich vorbeiziehen lassen? In der vergangenen Woche gab es für den TSV die deutliche Derbyniederlage gegen den FC Gundelfingen. Doch davon spricht bei den Zusamstädtern kaum noch einer: „Wir schauen immer nach vorne“, richtet TSV-Trainer Tjark Dannemann sein Augenmerk auf die kommenden Aufgaben.

Wertingen hat gut trainiert

Dank einer guten Trainingswoche ist der junge Übungsleiter optimistisch, dass seiner Kicker das Spiel in Kaufering auf ihre Seite ziehen werden. Ein fast schon leidiges Thema beim TSV ist jedoch die Chancenverarbeitung. Hier besteht aktuell noch Luft nach oben. Seit dem Abgang von Torjäger David Spizert scheint diese Baustelle noch nicht behoben zu sein. „Wir gehen im Training viel vors Tor. Es geht um Vertrauen und ein gewisses Selbstverständnis. Und darum, eine Gier vor dem Tor zu entwickeln“, sagt Tjark Dannemann und hofft dadurch, dass seine Wertinger Fußballer bald wieder öfter den Ball im gegnerischen Tor unterbringen.

Personell verbessert sich die Lage beim TSV Wertingen für diese Freitagabend-Begegnung. Die einzigen drei Spieler, die in Kaufering ausfallen werden, sind die Langzeitverletzten Alexander Wiedemann, Ivan Rasic und Bohdan Fokasiev. Ansonsten kann Dannemann aus dem Vollen schöpfen. Er meint zuversichtlich: „Die genesenen Spieler brauchen noch etwas Zeit, tun der Mannschaft aber gut, da jetzt ein natürlicher Konkurrenzkampf herrscht und es um Startelf- und Kaderplätze geht.“

TSV Wertingen: Scherl, Reithmeir, Fiedler, Fischer, Heiß, Knöpfle, Mantwied, Mayerföls, Schiermoch, Storzer, Al-Khovari, Beham, Eising, Gebauer, Gerold, Karpf, Kotter, Mayr, Prestel, Rueß, Tsebeliuk, Müller

Der Wertinger Gegner

Für den VfL Kaufering geht es wie für Wertingen in erster Linie um den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest. In der vergangenen Saison wurde dieses Ziel knapp erreicht und Kaufering rettete sich als Tabellenvierzehnter mit einem Punkt Vorsprung direkt. Seit vier Spielen in Folge ist Kaufering aktuell sieglos. Der beste Torschütze in den Reihen des VfL ist der 20-jährige Niklas Neuhaus, welcher bereits fünf Treffer erzielen konnte.