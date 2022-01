Die Stadtpfarrkirche in Wertingen ist massiv beschädigt worden

Unter anderem wurden die Sitzflächen im Inneren der Kirche mit Graffitis beschmiert. Die Polizei in Wertingen sucht dringend Zeugen.

Zu massiven Beschädigungen in der St.-Martin-Kirche in Wertingen kam es in der Zeit von vergangenen Donnerstag, 9 Uhr, bis Samstag, 17 Uhr. Hierbei wurden Teile der Holzvertäfelung und die Sitzflächen im Kircheninneren mit Graffitis und dem Schriftzug 187 beschmiert. Außerdem wurde versucht die Tür zur Sakristei mittels Fußtritten aufzubrechen, was jedoch misslang.

Auch der Opferstock in der Grotte wurde beschädigt

In der angrenzenden Lourdes-Grotte wurde zudem versucht, den Opferstock aufzuhebeln. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Täter dürften auch für die Beschädigungen der vergangenen Tage in der Schulstraße und am Markplatz verantwortlich gewesen sein. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (pol)

