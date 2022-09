Die Typisierung beim Radelspaß in Wertingen ist "nur der Auftakt"

Bis zum Jahresende können sich potenzielle Spenderinnen und Spender im Kreis Dillingen online das Registrierungsset bestellen. So sieht der Veranstalter das Rad-Event.

Brigitte Lehenberger ist anzumerken, dass sie für ihre Sache brennt. Seit etwa 20 Jahren engagiert sich die 58-Jährige aus Münster (Landkreis Donau-Ries) dafür, dass sich möglichst viele Menschen in die Deutsche Knochenmark-Spenderdatei (DKMS) aufnehmen lassen. Auch beim Donautal-Radelspaß sind Lehenberger und ihr Team am Samstag und Sonntag während der zentralen Veranstaltung in Wertingen pausenlos unterwegs, um für die Typisierung zu werben. Viele Patientinnen und Patienten, die an Blutkrebs erkrankt sind, benötigen zum Überleben eine Stammzellspende. Durch ihren Einsatz in der Zusamstadt hat Lehenberger die Zahl der potenziellen Spender und Spenderinnen weiter erhöht. "Etwa 50 haben sich mit einem Wangenabstrich in die DKMS aufnehmen lassen", teilt Lehenberger auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Für ihren Einsatz wurde sie in diesem Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Lehenberger hat bereits mehr als 410 Registrierungsaktionen mitorganisiert. Etwa 57.000 Menschen haben sich nicht zuletzt dank ihres Einsatzes in fünf Landkreisen der Region als potenzieller Stammzellspender oder Stammzellenspenderin in die DKMS aufnehmen lassen. Im Landkreis Dillingen sind bereits 13.500 Bürger und Bürgerinnen typisiert. 185 von ihnen konnten als Stammzellenspender anderen Menschen die Chance auf ein neues Leben schenken.

Brigitte Lehenberger betont: "Die Typisierung in Wertingen war nur der Auftakt." Bis zum Jahresende können sich Interessierte im Alter zwischen 17 und 55 Jahren online unter dkms.de/dillingen das Registrierungsset bestellen. Die DKMS brauche auch Spenden, erläutert die 58-Jährige. Für jede Registrierung fallen rund 40 Euro an Unkosten an. Weitere Auskünfte gibt es bei Brigitte Lehenberger unter Telefon 08276/1567.

Schrell: "Die Rückmeldungen der Ehrenamtlichen sind sehr positiv"

Der Radelspaß-Veranstalter Donautal-Aktiv zieht ein positives Fazit zum Verlauf des Freizeitevents. "Angesichts der vagen Wetterprognosen waren sehr viele Radler und Radlerinnen auf der Strecke", sagt der Vorsitzende Leo Schrell. Auch wenn genaue Schätzungen nicht möglich sind, dürften es tausende gewesen sein. Vereine und Firmen hatten an 26 Stationen für Verpflegung oder Programm gesorgt. Hinzu kam die zentrale Veranstaltung im Wertinger Schlossgraben mit musikalischer Unterhaltung auf der Showbühne und vielen Mitmachaktionen. Wie der frühere Dillinger Landrat Schrell weiter mitteilt, seien die Rückmeldungen der etwa 700 Ehrenamtlichen, die an den Ständen im Einsatz waren, sehr positiv.

