Diebe brechen in ein Bürogebäude in Roggden ein

Die Einbrecher durchwühlen die Innenräume und beschädigen die Einrichtung. Auch Geld wird aus dem Firmengebäude in der Römerstraße gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Wertinger Ortsteil Roggden sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Unbekannte in ein Bürgebäude eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Täter oder Täterinnen über ein aufgebrochenes ins Gebäudeinnere ein. Die Einbrecher stahlen einen Geldbetrag im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich in der Römerstraße.

Die Täter durchwühlten den Innenraum des Bürgegebäudes

Beim Durchwühlen der Innenräume beschädigten die Täter mehrere Schränke und Türen. Laut Polizeiangaben entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet unter der Telefonnummer 08272/9951-0 um Zeugenhinweise. (AZ)