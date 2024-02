Wertingen/Dillingen

Damit ein Sturz nicht zum Trauma wird: So arbeitet die Akutgeriatrie in Wertingen

Die Akutgeriatrie im Wertinger Krankenhaus ist ein voller Erfolg. Auch die Zusammenarbeit mit weiteren Fachabteilungen in Dillingen funktioniert.

Plus Der Ausbau der Abteilung Akutgeriatrie im Wertinger Krankenhaus schreitet voran. Nötig ist in diesem Zusammenhang auch eine Zertifizierung mit aufwendiger Dokumentation.

Von Ulrike Hauke

"Früher war der berüchtigte Oberschenkelhalsbruch für alte Menschen fast ein Todesurteil“, sagt Thomas Moehrke, geschäftsführender Oberarzt im Wertinger Krankenhaus. Seit 2008 behandelt und operiert der erfahrene Arzt für Chirurgie und Unfallchirurgie im Wertinger Haus gebrochene Knochen. Seit des Aufbaus der Abteilung Akutgeriatrie durch Dr. Martina Brielmaier, Ärztin für Innere Medizin mit den Qualifikationen Rheumatologie und Geriatrie, hat sich die Zusammenarbeit beider Fachrichtungen intensiviert. Denn gerade für Menschen ab 70, welche bereits in ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt, aber im Medizinjargon noch „rehafähig“ sind, gilt die zweiwöchige Versorgung in der Akutgeriatrie. „Kommt ein Patient oder Patientin nach Sturz oder Unfall in unser Haus, wird noch während der Aufnahme fachübergreifend festgestellt, wie nach der Operation weiterbehandelt werden kann“, erklären Brielmaier und Moehrke. Es würden sofort auch die Vitalfunktionen der Person getestet.

Qualität in den Kliniken in Dillingen und Wertingen

Liegt eventuell eine Osteoporose vor? Ist sie geistig und körperlich so fit, dass sie nach einer Operation auf Krücken laufen kann? Kann im Anschluss an die Akutgeriatrie eine Reha erfolgen und kann dann Zuhause wieder ein eigenständiges Leben geführt werden? Brielmaier bringt es auf den Punkt: „Ein bereits voll pflegebedürftiger Patient oder Patientin erfüllen nicht mehr die Vorgaben für unsere umfassende Behandlung.“ Sie würden nach einer Behandlung des akuten Problems in die gewohnte Umgebung zurückverlegt. Das spezielle Zusammenspiel und die permanenten Absprachen der verschiedenen Krankenhausabteilungen nennen die beiden Ärzte Alterstraumatologie. „Ein, vom Ärzteverband vorgegebenes Qualitätsmerkmal, ist gerade dieser intensive Austausch zwischen internistischen Geriatern und der Chirurgie.“

