Dillinger Polizei meldet Trunkenheitsfahrten im Landkreis

Ein 36-Jähriger hatte 1,1 Promille. In Wertingen sind zwei junge Männer beteiligt.

Ein 22-jähriger Mann ist am Donnerstag im alkoholisierten Zustand auf dem Dach eines Am Böhmergässchen in Wertingen abgestellten Mercedes herumgeklettert. Dabei ließ er sich von seinem 18-jährigen Freund filmen. Der 22-Jährige beschädigte dabei unter anderem die Motorhaube, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Staatsanwaltschaft Augsburg ist informiert

Beide konnten durch die verständigte Streife noch vor Ort festgestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg mussten sie eine Sicherheitsleistung hinterlegen, bevor sie aus dem Polizeigewahrsam gehen durften.

Gegen 20 Uhr wurde bei Steinheim ein 36-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der 36-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. (AZ)