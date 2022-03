Gefährliche Überholmanöver führen im Landkreis Dillingen zu zwei Unfällen

In Wertingen und Dillingen kam es jeweils zu Sachschäden, weil Autofahrer leichtsinnig überholt haben. Und in beiden Fällen fahren die Verursacher einfach davon.

Zwei Unfälle wegen gefährlicher Überholmanöver haben sich am Mittwoch im Landkreis Dillingen ereignet. Gegen 21 Uhr wurde der Fahrer eines silbernen VW Lupos gefährdet, nachdem ihm auf der Staatsstraße 2033 zwischen Wertingen und Biberbach auf Höhe Bliensbach plötzlich ein bislang unbekannter Pkw entgegenkam, der zuvor ein anderes Fahrzeug überholt hatte. Der VW-Fahrer musste daraufhin in den angrenzenden Grünstreifen ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Hierbei wurde sein Pkw an der Stoßstange beschädigt, es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer flüchtete in Richtung Biberbach, teilt die Polizei mit. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise.

In Dillingen kam es fast zum frontalen Zusammenstoß

Zu einem ähnlich gelagerten Vorfall kam es gegen 13 Uhr. Auch hier versuchte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer auf der Staatsstraße 2030 zwischen Kicklingen und Dillingen zwei vor ihm fahrende Lkws zu überholen und übersah dabei den Gegenverkehr. Ein entgegenkommende Mercedes-Fahrerin und ein nachfolgender Fiat-Fahrer mussten daraufhin eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge rutschte der Fiat in den angrenzenden Seitenstreifen und überfuhr dabei einen Verkehrspfosten, so die Polizei. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Der Unfallverursacher fuhr trotz der riskanten Folgendes Überholmanövers weiter in Richtung Dillingen. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

