Lkw-Fahrer demoliert in Wertingen ein Firmentor

Zwei Männer verursachen durch Unachtsamkeit Unfälle, die viele Tausend Euro kosten.

Ein 51-jähriger Lastkraftwagenfahrer einer Ulmer Spedition verursachte laut Polizei am Mittwoch gegen 8.15 Uhr beim Ausfahren aus einem Firmengelände in der Römerstraße im Wertinger Ortsteil Roggden einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Dabei kollidierte er mit dem Anhänger des Lasters mit dem Einfahrtstor und der Begrenzungsmauer der Firma. Während sich der Schaden am Lkw-Anhänger auf etwa 300 Euro bemisst, beläuft sich der Unfallschaden an der Firmeneinfriedung auf rund 40.000 Euro.

Wagen ist in Dillingen nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Einen Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von rund 8000 Euro verursachte ein 22-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 15.50 Uhr in der Ulrichstraße im Dillinger Stadtteil Donaualtheim. Der junge Mann fuhr auf den Mercedes eines vorausfahrenden 36-Jährigen auf, der verkehrsbedingt bremsen musste. Der Mercedes war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)