Mit dem Oldtimer quer durch Italien

Alte Autos, tausende Kilometer, kein GPS und ohne Navi quer durch ein Land – das klingt nach einem echten Männer-Abenteuer, oder? „Ist so“, wie Herbert Tuscher lachend am Telefon sagt. Gemeinsam mit seinem Cousin Mike Tuscher hat der 49-Jährige in wenigen Wochen genau das vor. Die beiden Männer, die in Abensberg in Niederbayern leben, nehmen mit ihrem Oldtimer-Modell Mercedes-Benz, Baujahr 1973, an der Veranstaltung „Jupiters Flash 2024 – Italy Rallye“ statt. Alle Teams, die am 4. Oktober an den Start gehen, fahren mit ihren alten Schätzchen in acht Tagen quer durch Italien.

