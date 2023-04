Wertingen/Dillingen

11:16 Uhr

Polizei meldet zwei Unfälle im Kreis Dillingen

Artikel anhören Shape

Sowohl in Dillingen als auch in Wertingen kracht es. In beiden Fällen wird niemand verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Schadenshöhe von ungefähr 1250 Euro ist es am Ostermontag gegen 9.25 Uhr in Dillingen gekommen. Eine 60-jährige Fahrerin war auf der Donauwörther Straße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Schretzheimer Kreuzung kam sie mit ihrem Wagen allein beteiligt zu weit nach links ab und touchierte den Pkw eines 56-Jährigen, der gerade auf die Linksabbiegerspur gewechselt hatte. Zwischen Bliensbach und Binswangen Einen Schaden von etwa 3500 Euro verursachte ein 53-jähriger Fahrer in der Nacht auf Dienstag gegen 4.45 Uhr auf der Staatsstraße 2033 bei Wertingen. Der Autofahrer war auf der Staatsstraße zwischen Bliensbach und Binswangen unterwegs. Beim Einfahren in den Laugnakreisel kollidierte er mit dem Kleintransporter eines vorfahrtsberechtigten 20-Jährigen, der bereits in den Kreisverkehr eingefahren war. (AZ)

Themen folgen