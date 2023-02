Sie entscheiden über Schicksale: Schöffen werden wieder gesucht

Schöffen brauchen keine juristische Bildung, dürfen aber ehrenamtlich über Schicksale von Menschen vor Gericht mitentscheiden. Welche Voraussetzungen sie mitbringen müssen.

Die Gemeinden Binswangen, Laugna, Villenbach, Zusamaltheim und die Stadt Wertingen haben einen besonderen Auftrag erhalten: Die kleineren Gemeinden sollen je eine, die Stadt Wertingen mindestens sieben geeignete Personen als Schöffen für die von 2024 bis 2028 dauernde Amtsperiode zur Wahl vorschlagen. Schöffen sind ehrenamtliche Richter am Amtsgericht und bei den Strafkammern des Landgerichts. Doch was genau machen Schöffen eigentlich, und was sollten sie für Eigenschaften mitbringen?

Schöffen dienen als ergänzende Stütze und als Korrektiv aus der Mitte der Gesellschaft für die Justiz. Sie können in einem Gerichtsverfahren die Entscheidung des Richters oder der Richterin überstimmen, aber nie zum Nachteil des oder der Angeklagten. Ausdrücklich ist dabei von der Verfassung vorgesehen, dass für dieses Ehrenamt keinerlei juristische Vorbildung notwendig ist und sich die Schöffen aus allen gesellschaftlichen Gruppen und Schichten zusammensetzen sollen.

Für das Schöffenamt muss man Voraussetzungen erfüllen

Allerdings mit ein paar Einschränkungen. Vor allem zielen diese darauf ab, dass die Schöffen in ihrer Gesinnung mit ebendieser Verfassung in Einklang stehen, wie Wertingens Verwaltungsleiter Dieter Nägele, selbst studierter Jurist, informiert. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen zwischen 25 (Stichtag: 1. Januar 2024) und 69 Jahre alt sein und dürfen kein Vorstrafenregister haben, das einen Eintrag über Freiheitsstrafe von sechs Monaten oder länger aufweist. Außerdem dürfen sie laut Nägele in keiner extremistischen Organisation Mitglied sein oder mit dieser in Verbindung stehen. "Ferner sind auch solche Personen ungeeignet, die für das frühere Ministerium für Staatssicherheit der ehemaligen DDR tätig waren oder für ausländische Nachrichtendienste oder vergleichbare Institutionen tätig sind", schreibt der Jurist. Außerdem müssen sie in der jeweiligen Gemeinde wohnen, von der sie in einem weiteren Schritt vorgeschlagen werden, und dürfen auch nicht insolvent sein.

Für die Stadt Wertingen muss die Vorschlagsliste aus mindestens sieben Bewerberinnen und Bewerbern, für die übrigen Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft aus jeweils mindestens einer Bewerberin oder einem Bewerber bestehen, so Nägele weiter. Der Stadtrat beziehungsweise die entsprechenden Gemeinderäte entscheiden dann über die Vorschlagsliste, die anschließend erst öffentlich ausgelegt und dann an das Amtsgericht übersendet wird. Dort entscheidet final ein Wahlausschuss, wer wirklich Schöffe oder Schöffin wird.

Rund zwölf Sitzungen im Jahr kommen auf die Schöffen zu

Die Qualitäten, auf welche die Mitglieder des Ausschusses wert legen, sind laut Dieter Nägele folgende: soziale Kompetenz, Menschenkenntnis, Einfühlungsvermögen, logisches Denkvermögen, Intuition, berufliche Erfahrung, Vorurteilsfreiheit, Verantwortungsbewusstsein, Gerechtigkeitssinn sowie Kommunikations- und Dialogfähigkeit. Außerdem sollten sie die deutsche Sprache sicher beherrschen und keine wesentlichen gesundheitlichen Einschränkungen haben.

Wenn die Liste über Vorschläge und Bewerbungen nicht voll geworden ist - laut Nägele kommt das aber nur selten vor - kann die Kommune aus ihrer Sicht geeignete Personen vorschlagen und dem zuständigen Amtsgericht melden. Wer auf diese Weise vorgeschlagen wird, kann das nicht einfach ablehnen, sondern muss gewichtige Gründe vorbringen. Sie oder er müsste etwa nachweisen, dass unter dem Ehrenamt die Pflege für Angehörige leiden oder es für sie erhebliche finanzielle Einbußen bedeuten würde.

Auch Jugendschöffen werden im Landkreis Dillingen gesucht

Analog zu den Kommunen sucht auch der Landkreis Dillingen Jugendschöffen, die nur in Jugendstrafsachen zum Einsatz kommen sollen. Die Voraussetzungen sind laut Pressemitteilungen dieselben wie für ihre regulären Pendants, allerdings sollten die Bewerberinnen und Bewerber ergänzend auch Erfahrung in Jugenderziehung mitbringen. Diese Erfahrung könne sich etwa aus einer beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit in Vereinen, in der Jugendarbeit oder Jugendbildung ergeben, wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamts heißt. „Jugendschöffen tragen zu einer bürgernahen Strafjustiz bei und haben daher eine wichtige Rolle in unserem Rechtsstaat“, sagt dazu Landrat Markus Müller. Für die Amtsperiode von 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2028 soll der Landkreis eine Vorschlagsliste mit 36 geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern einreichen, über die der Jugendhilfeausschuss voraussichtlich im Mai abstimmen wird.

Info: Weitere Informationen zur Tätigkeit von Jugendschöffen, darunter auch eine Broschüre „Das Schöffenamt in Bayern“ und ein Einführungsfilm, sind auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz unter Schöffen - Bayerisches Staatsministerium der Justiz (bayern.de) verfügbar. Fragen zum Bewerbungsverfahren im Landkreis Dillingen beantwortet der Fachbereichsleiter des Amtes für Kinder, Jugend und Familie, Tino Cours (Telefon 09071 / 51-408, E-Mail Tino.Cours@landratsamt.dillingen.de).

Bewerbungen sind bis spätestens 27. März schriftlich unter Verwendung des dafür vorgesehenen Formulars an den jeweiligen Bürgermeister der Gemeinde beziehungsweise bei der Stadt Wertingen an den Geschäftsleiter der VG Wertingen, Dieter Nägele, Schulstraße 12, 86637 Wertingen zu richten. Das Bewerbungsformular erhält man entweder auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz unter www.justiz.bayern.de/service/schoeffen/ oder bei Dieter Nägele (Telefon 08272/84-100, E-Mail: dieter.naegele@vg-wertingen.de), der interessierten Personen auch Auskunft zur Schöffenwahl erteilt.