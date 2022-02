Dillinger Kulturtage sollen auch Jugendliche locken

Coronabedingt lag das Kulturleben lange brach. Doch im Hintergrund laufen viele Planungen, unter anderem auch beim Verein "DLG - Kultur und Wir", der einen neuen Vorsitzenden hat.

Vor kurzem übernahm Heinz Gerhards den Vorsitz beim Ausrichter der Landkreiskulturtage, dem Verein „DLG – Kultur und Wir“, in der Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Anton Kapfer. Zusammen mit Geschäftsführerin Lydia Edin besuchte Gerhards den Landtagsabgeordneten Johann Häusler in dessen Bürgerbüro in Wertingen. Der Abgeordnete erkundigte sich beispielsweise nach den künftigen Schwerpunkten.

Heinz Gerhards, Lydia Edin und Johann Häusler (von rechts) trafen sich zu einem Gedankenaustausch. Foto: Peter Grab

Gerhards wollte laut Pressemitteilung nicht allzu viel verraten. Noch befände sich der Gesamtvorstand in der Findungsphase. Er betonte, dass es auch Angebote für die Jugend und junge Erwachsene im gesamten Landkreis geben soll. Es wäre schön, das Durchschnittsalter der Besucherinnen und Besucher dadurch zu senken.

Von Asyl bis jüdisches Leben

Aktuell führe er viele Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern, zum Beispiel mit der Volkshochschule, sagte Gerhards. Zudem sollen bei den künftigen Kulturprogrammen möglichst viele eigene Kulturschaffende aus Schwaben einbezogen werden. Ein wichtiger Aspekt sei die Erinnerungskultur.

Gerhards und Edin waren sich einig, dass sie Themen präsentieren möchten, welche die Leute ansprechen, sie idealerweise persönlich berühren. Der Gesprächsbogen umfasste diesbezüglich auch das Asylthema, die Flüchtlingssituation heute und nach dem Krieg, sowie das jüdische Leben in Schwaben.

Die nächsten Landkreis-Kulturtage werden vom 6. bis 22. Oktober 2023 stattfinden. (pm)

