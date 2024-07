Doppel-Meister Manuel Schmidt vom FC Gundelfingen

Der Wanderpokal des Tennis-Kreismeisters bei den Herren A geht an Manuel Schmid vom FC Gundelfingen. Er bezwang im Endspiel seinen Mannschaftskameraden Leon Pfeiffer knapp mit 7:5 und 6:4. Auf der Anlage des TC Wertingen sicherte sich Schmid auch den Doppel-Titel an der Seite von Alexander Daumann. Das FCG-Duo setzte sich in einem hochklassigen Match 6:1/7:6 gegen seine Teamkollegen Darko Milanovic und Jochen Stricker durch.

Gewitter in Wertingen sorgt für Unterbrechung

Am Sonntagmorgen mussten zunächst die Doppelhalbfinale zu Ende gespielt werden, die am Vorabend aufgrund eines Gewitters von der Turnierleitung unterbrochen worden waren. In einem emotional geprägten Match rangen Jacob Koch (TCD) und Volker Winkler (TCW) am Sonntagabend um den Kreismeistertitel der Herren B. In der Verlängerung holte sich Koch den Titel mit 3:6, 6:7 und 10:7. Bei den Herren C machte der TCD die Sache unter sich aus. Christian Högg gewann klar mit 6:0 6:2 gegen Sebastian König.

In Gruppenspiele wurden die Finalgegner bei den Herren 50 ermittelt: Thomas Keis vom TC Mörslingen traf schließlich auf den Wertinger Lokalmatador Guido Degenhardt und gewann sicher mit 6:0 und 6:2 das Endspiel.

Unterglauheims Alina Schweyer gewinnt bei Damen B

Die Entscheidungen der Damen C, B und Doppel sowie der Herren 40 im Einzel und Doppel sowie der Herren 65 wurden nicht im K. o..-System, sondern aufgrund der geringeren Teilnehmerzahlen „Jeder gegen jeden“ ausgespielt. Die Kreismeistertitel sicherten sich dabei Alina Schweyer (Damen B; BSC Unterglauheim), Stefanie Schumacher (Damen C; TC Dillingen), Emily Schneider/Malena Castaldo (Damen-Doppel; BC Schretzheim), Alexander Matt (Herren 40; TSV Wittislingen), Christian Holzheuer/Markus Rauwolf (Herren-40-Doppel; TC Wertingen) und Helmut Gumpp (Herren 65; TC Wertingen).

77 Meldungen aus dem Landkreis Dillingen konnten Turnierleiter Andreas Unger und Oberschiedsrichter Andreas Schober vom TC Wertingen zu den 43. Tennis-Landkreismeisterschaften für Aktive und Senioren in elf Konkurrenzen einlosen. Die meisten Spielermeldungen kamen vom TC Dillingen, gefolgt von Gundelfingen. Gastgeber Wertingen und dem TSV Wittislingen. Wie schon am Sonntag zuvor bei der Jugend, durften bei der Siegerehrung alle Kreismeister und Platzierten die Pokale und Urkunden von Landrat Markus Müller, Turnierleiter Andreas Unger und Oberschiedsrichter Andreas Schober entgegennehmen. Landrat als Schirmherr dankte allen Vereinen des Landkreises für ihre Teilnahme und besonders den Mitgliedern des TC Wertingen für Ihr Engagement in Sinne der Gemeinschaft. In wochenlanger Arbeit hatte der TC Wertingen die beiden Turnierwochenenden für die Jugend und die Aktiven/Senioren vorbereitet.

Endspiele und Platzierungen in Wertingen

Herren A

Manuel Schmid – Leon Pfeiffer 7:5/6:4

1. Manuel Schmid, FC Gundelfingen; 2. Leon Pfeiffer, FC Gundelfingen; 3. Frank Mayershofer, FC Gundelfingen, und Fabian Wittlinger, TSV Wittislingen

Herren B Einzel

Jacob Koch – Volker Winkler 3:6/7:6/10:7

1. Jacob Koch, TC Dilingen; 2. Volker Winkler, TC Wertingen; 3. Luis Pfeiffer (TCD) und Quentin Unger (Wertingen)

Herren C Einzel

Christian Högg – Sebastian König 6:0/6:2

1. Christian Högg, TC Dillingen; 2. Sebastian König, TC Dillingen; 3. Elias Stark (TCD) und Andreas Treß (Altenberg)

Herren Doppel

Manuel Schmid/Alexander Daumann – Darko Milanovic/Jochen Stricker 6:1/7:6

1. Schmid/Daumann; 2. Milanovic/Stricker; 3. Julian Ziegler/Leon Pfeiffer (alle FC Gundelfingen) und Kilian Stuhler/Andreas Hirn (TC Wertingen)

Damen B Einzel

1. Alina Schweyer, BSC Unterglauheim; 2. Jana Gleich,

Damen C Einzel

1. Stefanie Schumacher, TC Dillingen; 2. Tatjana Picciolo, TC Dillingen

Damen Doppel

1. Emily Schneider/Malena Castaldo BC Schretzheim; 2. Alina Schweyer, BSC Unterglauheim/Anna-Lena Wiedemann, TC Wertingen

Herren 40 Einzel

1. Alexander Matt, TSV Wittislingen; 2. Darko Milanovic, FC Gundelfingen

Herren 40 Doppel

1. Christian Holzheuer/Markus Rauwolf, TC Wertingen; 2. Wolfgang Mittring/Stefan Lemmert, SSV Höchstädt

Herren 50 Einzel

Thomas Keis – Guido Degenhardt 6:0/6:2

1. Thomas Keis, TC Mörslingen; 2. Guido Degenhardt, TC Wertingen

Herren 65 Einzel

1. Helmut Gumpp, TC Wertingen; 2. Hermann Schädle, TSV Wittislingen