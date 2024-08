Doppelschlag setzt Wertingen k. o.

Die Landesliga-Gäste vom VfB Durach holen sich beim TSV Wertingen verdient den ersten Saisonsieg. Lange sah es danach aus, als könnten die Zusamstädter Fußballer mithalten, doch ein strittiger Foulelfmeter brachte die Allgäuer auf die Siegerstraße. Im zweiten Durchgang wurde es dann durch einen schnellen Doppelschlag deutlich – 0:3.

Personell musste TSV-Trainer Tjark Dannemann auf die zuletzt eingespielte Mittelfeldzentrale, bestehend aus Co-Spielertrainer Andreas Kotter und Florian Eising, verzichten. Maximilian Fischer und Marcel Gebauer rückten dafür in die Startelf. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase hatte der VfB in der 12. Minute die erste gute Chance. Nach einer von Torwart Sandro Scherl abgewehrten scharfen Flanke kam der Ball zu Tobias Seger. Dieser scheiterte aus spitzem Winkel an der Fußabwehr des Wertinger Schlussmanns. Die nächste Strafraumsituation dauerte bis zur 20. Minute. Im Zweikampf spielte Wertingens Marcel Gebauer zuerst den Ball und traf danach den Duracher Gegenspieler, dennoch entschied der Unparteiische auf Strafstoß für die Gäste. Diese Chance ließ sich Niklas Eggensperger nicht nehmen und verwandelte den Elfmeter souverän.

Auch Wertingen nicht chancenlos

Wertingen fand darauf aber eine gute Antwort und kam sechs Minuten später zur Chance zum Ausgleich. Marcel Mayr steckte durch für Christoph Müller, doch Letzterer hatte sich den Ball etwas zu weit vorgelegt. Durach verzeichnete im restlichen ersten Durchgang mehr Ballbesitz, ohne jedoch große Gefahr auszustrahlen.

Der Aufsteiger aus Wertingen kam nach Wiederbeginn besser ins Spiel. Mitten in die TSV-Drangphase zum Ausgleich konterte Durach aber zweimal eiskalt. Zunächst wurde Seger geschickt, der zum 0:2 ins kurze Eck einschießen konnte. Nur eine Minute später erhöhten die Gäste: Nach flacher Hereingabe von Tim Seefried hatte Gregor Mürkl keine Mühe, den Ball einzuschieben.

Kein Durchkommen für Wertingen

Nach diesem Doppelschlag zog sich Durach zurück und verteidigte stark. Für die Wertinger war kaum mehr ein Durchkommen möglich. Einzig in der 75. Minute hätte der TSV verkürzen können, doch Manuel Rueß lupfte den Ball nach gutem Pass von Florian Heiß am Gehäuse vorbei. Die 0:3-Heimniederlage war besiegelt.

TSV Wertingen: Scherl; Fischer (60. Beham), Heiß, Knöpfle (66. Mayerföls), Schiermoch, Fiedler, Gebauer, Gerold (60. Prestel), Mayr, Rueß (75. Yusef Al-Khovari), Müller

VfB Durach: Eschbaumer, Settele, Thiel, Schäffler, Hössl, Eggensperger, Seefried (75. Leibbrandt), Mürkl (89. Holderied), Feneberg (46. Leibbrandt), Faller, Seger (79. Sagna)

Tore: 0:1 Niklas Eggensperger (20./FE), 0:2 Tobias Seger (57.), 0:3 Gregor Mürkl (58.)

Gelb: Max Knöpfle (45.+2/TSVW), Julian Feneberg (45.+2/Durach)

Schiedsricher: Maximilian Oligschläger (FC Bayern München)

Zuschauer: 150