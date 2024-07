Duell der Neulinge beim TSV Wertingen

Zwei Dinge haben der TSV Wertingen und der SV Cosmos Aystetten gemeinsam, welche die Brisanz beim Landesligaspiel am Mittwochabend (19.30 Uhr) erhöhen. Beide wurden in der vergangenen Saison Bezirksliga-Meister – Gastgeber Wertingen in der Nord-Gruppe und Aystetten in der BL Süd. Die zweite Gemeinsamkeit: Die Aufsteiger zeigten an den ersten beiden Spieltagen, dass sie in der Landesliga mithalten können, doch für den ersten Sieg hat es noch nicht gereicht.

Wertingen ein Punkt, Aystetten zwei Punkte

Während die Zusamstädter in Pfaffenhofen einen Punkt holten und gegen Aufstiegsaspirant Schwabmünchen nur knapp verloren, konnte Aystetten gegen den FC Kempten und dem FSV Pfaffenhofen jeweils ein Unentschieden einfahren.

Die Frage, ob nun der erste Dreier folgt, beantwortet Wertingens Trainer Tjark Dannemann: „Von müssen sprechen wir nicht, dafür ist die Saison noch zu jung. Wir gehen sowieso in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Da unterscheidet sich das Duell mit Aystetten nicht, auch wenn das Anforderungsprofil im Vergleich zu den ersten zwei Spielen ein anderes ist. Aber darauf sind wir gut vorbereitet.“

Gegen Schwabmünchen wechselte der junge Übungsleiter Innenverteidiger Florian Heiß als Stürmer ein. Beinahe mit Erfolg (Lattenschuss in der Nachspielzeit). Ob Heiß auch von Anfang an eine Option als Stürmer ist? Dannemann: „Flo bringt viel Geschwindigkeit und eine gute Größe mit. In der Verteidigung ist er genauso wertvoll. Eine Option für die Zukunft – das trifft es ganz gut.“

Alternativen im Wertinger Kader

Allgemein entspannt sich die Wertinger Personallage im Vergleich zum Saisonstart wieder etwas. Gegen Aystetten steht der zuletzt angeschlagene Marcel Mayr wieder zur Verfügung. Zudem könnte Maximilian Beham sein Comeback geben: „Max ist ganz nah dran, er wird unser Spiel in nächster Zeit nochmals auf ein anderes Level heben“, zeigt sich der TSV-Coach von den Qualitäten seines Kapitäns überzeugt, weiß aber auch: „Die genesenen Spieler brauchen noch Zeit, um auf ihr Level zu kommen.“

TSV Wertingen: Scherl; Reithmeir, Fiedler, Fischer, Heiß, Knöpfle, Schiermoch, Al-Khovari, Beham, Eising, Gebauer, Gerold, Kotter, Mayr, Prestel, Rueß, Tsebeliuk, Müller; Es fehlen: Storzer, Wiedemann, Fokasiev, Rasic (alle verletzt), Karpf, Mantwied, Mayerföls (alle Urlaub)

Der Gegner des TSV Wertingen:

Aystetten war in den vergangenen Jahren eine Fahrstuhl-Mannschaft zwischen Landesliga und Bezirksliga. In der abgelaufenen Saison gelang Cosmos derselbe Erfolg wie Wertingen: die Bezirksligameisterschaft samt Aufstieg. Seit dem Jahr 2021 haben sich Wertingen und Aystetten gleich fünfmal zu Testspielen getroffen. Vier davon wurden von Wertingen gewonnen, eines endete remis. Ein gutes Omen für die Punktspielebene?