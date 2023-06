Ein Blick in Nachbars Garten

Klaus Uwe und Elisabeth Maier aus Wertingen machen beim Tag der offenen Gartentür mit.

Gartenfreunde können am Sonntag, 25. Juni, wieder einen Blick in einen privaten Garten im Landkreis werfen. In diesem Jahr laden Klaus Uwe und Elisabeth Maier aus Wertingen auf ihr Grundstück ein. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, können sich Besucherinnen und Besucher auf einen kleinen und insektenfreundlichen Garten mit Lavendel, Salbei, Rosmarin, Flieder, Schneeball, Phlox, Rosen, Wein, Clematis, Blauregen und Totholz freuen.

Der "Tag der offenen Gartentür" findet in Bayern seit mehr als 20 Jahren statt. Wie der Günzburger Landrat und Schirmherr der Veranstaltung, Hans Reichhardt, sagt, seien Gärten nicht nur "ein Rückzugsort, eine Oase der Stille und der Erholung. Sie sind (...) auch ein wichtiger Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt." In Schwaben nehmen rund 30 Gartenbesitzerinnen und -besitzer an dem Aktionstag teil und zeigen ihre Gärten.

Der rund 300 Quadratmeter große Garten der Maiers liegt in der Schützenstraße 5. Da es keine Parkplätze in der Straße gibt, bitten die Veranstalter alle Besucherinnen und Besucher, am Wertinger Laugnaplatz zu parken. Von dort aus ist der Garten in etwa fünf Minuten Fußweg zu erreichen. Interessierte können den Garten von 10 bis 17 Uhr besichtigen. (naz, AZ)