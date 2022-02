Ein falscher Anwalt will Geld von Frau aus Hohenreichen abzocken

Plus Es ging dabei um 143.000 Euro. Die Frau aus Hohenreichen war aber aufmerksam.

Am Dienstag gegen 15.45 Uhr erhielt eine Anwohnerin des Ortsteils Hohenreichen einen Anruf einer angeblichen Anwaltskanzlei. Dabei wurde ihr erklärt, sie habe 143.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen und wurde zu zwei weiteren Angestellten weiterverbunden.