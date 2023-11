Ein kleiner Schatz im Wertinger Heimatmuseum: Von Schiefergriffeln und Tafeln

Das "Objekt des Monats" entführt diesmal in längst vergangene Schulzeiten, als es noch keine Tablet-Computer gab. Stattdessen wurde auf und mit Schiefer geschrieben.

Das Objekt des Monats November kann man in die Zeit von 1900 bis 1960 datieren. Die Grundschule hieß damals Volksschule und der Tablet-Computer war nicht in Sicht. In der ersten Klasse lernte man das Schreiben auf einer Schiefertafel. Geschrieben wurde mit Griffeln, die ebenso aus dem Material Schiefer bestanden. Die Tafel des Heimatmuseums in Wertingen besteht aus einer Schieferplatte, die von einem Buchenholz-Rahmen eingefasst ist.

In diesen Rahmen ist ein kleines Loch gebohrt, damit dort mit einer Schnur ein Lappen oder ein Schwämmchen befestigt werden kann. Der Rahmen ist zusammengesteckt, verleimt und mit überstehenden Kunststoffdübeln verstärkt, sodass die Tafel sicher aufliegt, ohne zu rutschen.

Beschrieben wurde die Tafel zunächst mit reinen Schieferminen, die lediglich im Griffbereich mit Aluminium ummantelt waren. Vorsichtig musste man ans Werk gehen, denn der Werkstoff war in dieser Form sehr bruchanfällig. Später gab es mit Holz ummantelte Minen, die nicht so leicht brachen. Die Schiefergriffel konnte man in weich, mittel oder hart kaufen.

Die Schiefertafel der Marke Teutonia mit der Lineatur für die erste Klasse. Foto: Cornelius Brandelik

Schiefertafeln waren bis Anfang der 1960er-Jahre im Einsatz

Heute würde man die Schreibmaterialien von einst wohl mit dem Prädikat „nachhaltig“ versehen: Es gab keinen Papierverbrauch beim Schreibenlernen. Das Geschriebene wurde gelöscht, indem man mit einem nassen Schwämmchen oder Lappen darüber wischte. Eine Seite der Tafel des Heimatmuseums ist blank, auf der anderen ist die vierzeilige Lineatur für Erstklässler eingraviert und rot gefärbt, sodass sie auch nach vielseitigem Gebrauch gut sichtbar blieb. Die Schiefertafeln waren bis Anfang der 1960er-Jahre im Einsatz.

Erst wenn die Handschrift einigermaßen beherrscht wurde, wechselte die Klasse zum Federhalter mit Schreibfeder und Tinte, später zum Füllfederhalter. Das war in der Regel gegen Ende des ersten Schuljahres beziehungsweise zu Beginn der zweiten Jahrgangsstufe der Fall.