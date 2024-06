Ein Wertinger wird mit Galgenhumor zum Internetstar

Das Hochwasser-Opfer aus Wertingen kommt im Fernsehen und sogar überregionale Medien melden sich.

Vorneweg: Für Marinus Falk war es seine Art, mit der Fassungslosigkeit zum Geschehen in Wertingen am Sonntagvormittag vor einer Woche umzugehen. Der junge Mann und seine Eltern wohnen selbst in der vom Hochwasser betroffenen Bürgermeister-Tochtermann-Straße und sind seit Tagen dabei, die Schäden am und im Haus in den Griff zu bekommen. Als letzte Woche das Wasser stetig stieg und nichts als Abwarten bis zur Evakuierung angesagt war, machte er ein kurzes Video von seinem Auto, das er liebevoll „Pettra“ nennt und lud es mit einem witzigen Spruch auf TikTok hoch.

Dass es innerhalb kürzester Zeit an die sieben Millionen Aufrufe und eine halbe Million Likes bekam, damit rechnete er selbst nicht. Mit Kumpel Chris, der in der Einliegerwohnung der Familie lebt, hatte er die Idee: „Wir sagten uns, wir machen aus der ausweglosen Situation einfach das Beste.“ Letztendlich verliere er nie den Humor, so seine Devise, egal, was passiert. Auf Marinus Clip wurden auch überregionale Medien aufmerksam, die sich meldeten, wie auch die Redaktion von Stern TV, die überlegen, ihn sogar nach Köln einzuladen. Bei aller medialer Aufmerksamkeit ist Marinus aber auch realistisch und sagt: „Die Aufrufe sind schön, aber geholfen hätte natürlich mehr, wenn die Liker hier beim Aufräumen mit Hand angelegt hätten.“