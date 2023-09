Wertingen

vor 57 Min.

Nico Stegmayer will die FDP über die Ziellinie bringen

Plus Sportlich präsentiert sich Nico Stegmayer. Der 21-jährige Dillinger plädiert für ehrliche Politik und die Verkleinerung des Landtags.

Von Birgit Alexandra Hassan Artikel anhören Shape

Als Erster betritt er die Bühne, setzt die Hände in Startposition auf seinen Stehtisch und legt los. Sport und Politik dominieren derzeit das Leben von Nico Stegmayer. So startet der FDPler bereits sportlich sein Willkommensplädoyer. Freude über die zahlreichen Interessierten, ein paar Worte zum dualen Studium als Betriebswirt beim FC Heidenheim, sein Fokus auf gleichwertige Lebensbedingungen in der Stadt und auf dem Land. Vor den vereinbarten 90 Sekunden hat er das Wichtigste auf den Punkt gebracht.

Nico Stegmayer konzentriert sich auf die Erfolge der FDP

Mit 21 Jahren ist Nico Stegmayer im hiesigen Stimmkreis klar der jüngste Direktkandidat für die Landtagswahl. Politik und Sport haben für ihn vieles gemeinsam: „Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit, Bodenständigkeit.“ Statt andere niederzumachen, konzentriert er sich lieber auf die Erfolge der FDP. „Davon haben wir einige über die Ziellinie gebracht“, erinnert der Dillinger an die Abschwächung des Heizungsgesetzes und die Möglichkeit, wieder mit Holz zu heizen. „Eine Regierung ohne FDP – das will keiner“, kontert Stegmayer galant die Anspielung von Moderator Berthold Veh auf das Bangen der FDP um den erneuten Einzug in den bayerischen Landtag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen