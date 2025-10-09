Erinnerungen an die Schulzeit vor 80 Jahren in Wertingen: „78 Erstklässler waren mühelos zu bändigen“

Keine leichte Zeit war die Nachkriegszeit auch in Wertingen – auch nicht für die Schülerinnen und Schüler, die damals in die Grundschule kamen. Der Geburtsjahrgang 1940 trifft sich aber noch heute regelmäßig. Gut 20 ehemalige Schülerinnen und Schülerinnen haben sich über ihre Erfahrungen und ihre Erinnerungen ausgetauscht. Sie blickten „mit viel Spaß“ auf ihr gemeinsames Schulleben am Ende des Zweiten Weltkriegs und teilten so manche Anekdote, die sich ein heutiges Schulkind und so mancher Lehrer kaum mehr vorstellen kann.

Inge Ortlieb hat die Erinnerungen der ehemaligen Klassenkameraden nach dem Treffen zusammengetragen. Sie schreibt: Das heute so schmucke Städtle, an vielen Stellen zerstört, die Straßen ungepflastert, die Bauern zogen mit Ochsenkarren aufs Feld und die Kolonnen der amerikanischen Panzer donnerten am Schulhaus beim Marktplatz vorbei: So war das Bild des Zusamstädtchens nach dem Krieg. „Die damalige Oberin Angelika Seiler brachte das Wunder zustande, 78 (!) Erstklässler anscheinend mühelos zu bändigen“, so die Erinnerung der ehemaligen Schüler. Nebenbei habe sie auch noch dafür sorgen müssen, dass sich keine Läuse in der Klasse ausbreiteten. Dafür seien zwei Griffel zum Einsatz gekommen, mit denen sie die Haare jedes Einzelnen untersuchte. Selbst im 5. Schuljahr bestand die Klasse noch aus 42 Buben und 26 Mädchen, also 68 Kindern, die – nun größer geworden – nicht einmal mehr auf ein gemeinsames Foto passten.

Ein Schulweg durch einen dunklen Wald und nachmittags Arbeit auf dem Feld

„Durch die Amerikaner gab es eine Schulspeisung für unterernährte Kinder, die von den davon ausgeschlossenen, nicht ganz so Dünnen, heftig beneidet wurden“, erinnern sich die ehemaligen Schüler. „Ein Mitschüler musste, während er von der 1. bis zur 5. Klasse im Reutenhof wohnte, jeden Schultag und bei jedem Wetter, im Winter bei völliger Dunkelheit, ganz allein durch den Wald und die einsamen Felder den weiten Weg zur Schule gehen.“

Ein Klassentreffen voller lustiger Geschichten haben die ehemaligen Klassenkameraden in Wertingen abgehalten.

Erinnerungen haben die ehemaligen Klassenkameraden auch an die Arbeit. „Die Landwirtschaft spielte eine große Rolle. Viele Buben wurden nach Schulschluss dringend zum Mithelfen erwartet.“ Ein Lehrer nahm darauf oftmals nicht die nötige Rücksicht und ließ seine Klasse am Ende des Unterrichts länger singen, als es ein immer ungeduldiger werdender Vater ertragen konnte. „Er geriet darüber offenbar so in Wut, dass er schließlich die Türe eintrat und den Lehrer wüst beschimpfte.“ Ein undenkbares Geschehen, waren die Lehrer für Schüler und Eltern doch absolute Respektspersonen. Undenkbar in der heutigen Zeit wären auch die damaligen Sanktionen: Schon wenn nur geschwätzt wurde, gab es auch für Mädchen die äußerst schmerzhaften „Tatzen“ auf die Hände. Dabei soll sich in der Erinnerung der ehemaligen Klassenkameraden besonders ein Lehrer „richtiggehend ausgetobt“ haben.

Inge Ortlieb berichtet über das lebhafte Klassentreffen in Wertingen

Sehr geschätzt wurden aber manche andere Lehrkräfte: „Vor allem eine Lehrerin, die von einem infolge konstanter Hausaufgabenverweigerung recht mittelmäßigen Schüler so verehrt wurde, dass er zur allgemeinen Verwunderung das gesamte Schuljahr über plötzlich nur Einser schrieb.“ Inge Ortlieb fasst in ihrem Bericht also ein recht lebhaftes Klassentreffen zusammen, bei dem auch Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier vorbeischaute. Auch einen Film des Kreisbaumeisters Otto Lederer aus dem Jahr 1957 gab es zu sehen, in dem viele bekannte Gesichter und auch Klassenkameraden vorkamen. (AZ)

