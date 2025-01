Es geht um Kreide und Kohle – für den Weihrauch und den guten Zweck

Caspar, Balthasar und Melchior stehen in einem Hauseingang im Wertinger Nordwesten. Ist der Stern von Bethlehem in diesem Jahr über dem Landkreis Dillingen aufgegangen? Zumindest zieht sich sein Träger Elias dort gerade die Schuhe an. Gemeinsam mit Johanna, Sarina und Janina, welche die drei Könige – in diesem Fall Königinnen – darstellen, werden die Sternsinger Spenden sammeln und Häuser segnen.

Michael Stelzl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sternsinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis