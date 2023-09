Wertingen

Fabian Wamser und seine Verbindung zu Gundelfingen

Plus Der 29-Jährige ist ein lockerer Typ und zeigt das auch auf der Bühne. Überzeugen kann er mit Sachkenntnis bei kommunalen Themen.

Von Jana Tallevi

Ist Fabian Wamser ein Typ für den Landtag? Zumindest scheint der 29-jährige Mann von der SPD, der bislang allein in kommunalen Räten vertreten ist, keine Angst vor der großen Bühne zu haben. Locker wirkt er von Anfang an, locker und kompetent spricht er auch über die Themen, die ihm am Herzen liegen. Das ist zum einen die Gesundheitsversorgung auf dem Land, ob in Kreiskliniken oder durch Landärzte. Fabian Wamser stammt aus dem südlichen Landkreis Augsburg, seit Jahren hat er Erfahrung als Rettungssanitäter und sitzt als Jurist im Verwaltungsrat der Wertachkliniken in Bobingen und Schwabmünchen.

"Wir dürfen das System nicht an die Wand fahren", sagte er gleich zu Beginn des Abends zu diesem Thema. Später führt er aus: Wenn es, so wie in Wertingen und Dillingen, um die Abwendung einer möglichen Insolvenz der Kreiskliniken geht, dann könnte die geplante Reform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach helfen und für solide Finanzierungen gerade bei kleineren Häusern sorgen.

