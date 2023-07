Fahrradfahrer wird bei Unfall in der Wertinger Innenstadt verletzt

Ein Fahrradfahrer will in die Wertinger Schulstraße einbiegen und nimmt einem jungen Autofahrer die Vorfahrt. Der Unfall endet für ihn im Krankenhaus.

Mit mittelschweren Verletzungen musste ein 37-Jähriger am gestrigen Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in das Wertinger Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Polizei war der Mann gegen 16.15 Uhr mit seinem Fahrrad von der Straße Kalteck kommend in die übergeordnete Schulstraße eingefahren. Er nahm einem 16-jährigen Fahrer eines Pkw die Vorfahrt, der auf der Schulstraße stadtauswärts unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. An diesen entstand ein Gesamtschaden von circa 5200 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch