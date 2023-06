Fahrradfahrerin kollidiert in Wertingen mit Autofahrer

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise keine Person verletzt.

Am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 43-jährigen Fahrradfahrerin und einem 55-jährigen Pkw-Fahrer. Der Pkw-Fahrer wollte mit seinem Auto aus einem Grundstück in der Augsburger Straße in Wertingen auf diese auffahren. Hierbei kollidierte er mit der Fahrradfahrerin, welche den dortigen Gehweg befuhr.

Alle Beteiligten blieben durch den Unfall unverletzt. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. (AZ)