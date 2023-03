Verletzte und hohe Sachschäden: Autofahrer missachten die Vorfahrt

In Wertingen und in Mörslingen kracht es ordentlich. Es gibt auch Verletzte.

An der Einmündung der Flurstraße auf die Gottmannshofer Straße in Wertingen kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Zuvor hatte eine 53-jährige Pkw-Fahrerin die Vorfahrt eines 58-jährigen Fahrers übersehen und war in die rechte Fahrzeugseite geprallt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 4500 Euro.

Auf der Deisenhofer Straße

Zu einem weiteren Unfall kam es in Mörslingen. Hier hatte ein 62-jähriger Pkw-Fahrer, der von der Altheimer Straße aus die Deisenhofer Straße überqueren wollte, die Vorfahrt eines 60-jährigen Fahrers übersehen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, es entstand ein Sachschaden von 16.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten wurden zudem leicht verletzt. (AZ)