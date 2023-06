Wertingen

vor 16 Min.

Frau aus Wertingen fällt auf SMS-Betrüger herein

Eine gängige Masche: Ein Trickbetrüger hat sich am Wochenende gegenüber einer Frau aus Wertingen als deren leibliches Kind ausgegeben und um Geld gebeten.

Artikel anhören Shape

Die Wertingerin erhält am Samstagabend eine SMS, in der sich der Betrüger als leibliches Kind des Opfers ausgibt. Sie glaubt dem Absender, was ihr teuer zu stehen kommt.

Themen folgen