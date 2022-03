Frau in Wertingen nach Hundeattacke verletzt

Das Tier hat die 81-Jährige in Wertingen angesprungen. Nun ermittelt die Polizei.

Leichte Verletzungen erlitt eine 81-Jährige am Sonntagvormittag nach einer Hundeattacke in Wertingen. Als die Seniorin mit ihrem Hund gegen 9 Uhr in der Pestallozistraße spazieren war, wurde sie von einem großen Hund angesprungen, der ihr ohne angeleint zu sein, entgegenkam.

Daraufhin stürzte die Passantin und zog sich Prellungen zu. Gegen den Besitzer des anfallenden Hundes wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, so die Polizei. (pol)

