Frau will in Wertingen Geldbeutel aus Auto stehlen

Ein 34-Jähriger bemerkt, dass eine 47-Jährige seinen Geldbeutel aus seinem Wagen klauen möchte. Als er sie anspricht, flieht die Frau.

In Wertingen kam es am Donnerstagnachmittag zu einem versuchten Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Gegen 15.20 Uhr war ein 34-Jähriger in der Bahnhofstraße mit dem Beladen seines Autos zugange. Nachdem er sich von seinem Wagen entfernt hatte, beobachtete er laut Polizeibericht eine Frau, die aus dem geöffneten Auto seinen Geldbeutel stehlen wollte.

Der Mann fotografiert die 47-Jährige

Der 34-Jährige machte auf sich aufmerksam. Die 47-Jährige ließ deshalb den Geldbeutel zurück und flüchtete. Der Mann fotografiert die Frau, und so konnte 47-Jährige nach Angaben der Polizei als Täterin ermittelt werden. Die Polizeistation Wertingen ermittelt gegen die Frau nun wegen versuchten Diebstahls aus einem Kfz. (AZ)