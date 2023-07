Wertingen/Fristingen

17:11 Uhr

Sie wollen auch Kinder für die klassische Musik begeistern

Plus Die gebürtige Fristeringerin Annika Egert und Daniel Schliewa übernehmen bei den Wertinger Festspielen eine wichtige Rolle. Im Interview sprechen sie über Herausforderungen und Doppelfunktionen.

Von Marion Buk-Kluger

Sie beide haben die künstlerische Leitung der Wertinger Festspiele inne, die vom 25. bis 30. Juli stattfinden. Wie kam es dazu?



Annika Egert: Erst mal kann man sagen, alles begann mit einer Idee. Ich komme gebürtig aus Fristingen und kam erst ziemlich spät zum Gesang. Das lag auch daran, dass es wenig Angebot gab und ich deshalb auch erst sehr spät mit Oper beziehungsweise klassischem Gesang in Berührung gekommen bin. Wir haben also ein Konzert im Festsaal des Wertinger Schlosses organisiert und gehofft, dass es Zuschauer anlockt. Geplant hatten wir mit rund 180 Gästen, gekommen sind am Ende über 400, und einige mussten wir sogar nach Hause schicken, weil selbst im Treppenhaus kein Platz mehr war. Da wussten wir – die Menschen hier wollen genau solche Konzerte und klassische Musik. Leider kam dann die Corona-Pandemie, nur wenige Tage nach diesem Konzert. Wir blieben während der Pandemie aber nicht untätig und nutzen die Zeit, um weitere Konzerte zu planen, die auch Covid-konform waren. Als auch diese Konzerte sehr schnell ausverkauft waren, haben wir ein Konzept ausgearbeitet. Dieses ausgearbeitete Konzept heißt heute "Wertinger Festspiele". Natürlich hängt damit viel zusammen und wir freuen uns über die enge Zusammenarbeit mit der Charlotte und Hermann Buhl Stiftung und Eventmanagerin Karolina Wörle, ohne die das Vorhaben nicht möglich wäre.

Was sind Ihre konkreten Aufgaben. Wie kann sich der Laie Ihre Aufgaben vorstellen?



Daniel Schliewa: Unser Aufgabengebiet ist ziemlich breit gefächert. Wir erstellen unter anderem den Spielplan, den dazugehörigen Probenplan, wir engagieren die KünstlerInnen, verhandeln mit den Künstlern und Künstlerinnen beziehungsweise deren Agenten/-innen die Gagen und vieles mehr. Auch die Noten besorgen wir und kümmern uns um geeignete Regisseure und Regisseurinnen, Maskenbildner und Maskenbildnerinnen, Ankleider und Ankleiderinnen und noch vieles mehr. Annika Egert hat für dieses Jahr auch die Website und den Ticketshop erstellt sowie sämtliche Mediengestaltung wie zum Beispiel unser Logo. Ich hingegen betreue zusätzlich unsere Social-Media-Kanäle – Instagram und Facebook.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen