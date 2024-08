Gemischte Wertinger Gefühle

Die meisten Wertinger Fußballer hätten vor dem Landesliga-Spiel – auch aufgrund der angespannten Personallage – wohl sofort unterschrieben, wenn man vom ungeschlagenen SC Oberweikertshofen einen Zähler mitnimmt. Am Ende war dann die Enttäuschung, nur ein 1:1-Remis erreicht zu haben, doch etwas größer. Bis zur 85. Minute führten die Gäste aus der Zusamstadt, ehe dem SCO doch noch der Ausgleichstreffer gelang. Bei Wertingen gaben Neuzugang Daniel Karpf und Nick Mayerföls ihr Startelfdebüt. Beide überzeugten mit einer guten Leistung.

Wertinger 1:0 durch Marco Gerold

Die Anfangsphase war ausgeglichen. Abgesehen von Versuchen aus der Distanz spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab. Ein Freistoß in der 28. Minute brachte dem TSV dann die Führung: Marco Gerold nahm sich der Sache an und verwandelte den Standard aus 30 Metern mit einer spektakulären Flugkurve in den rechten Winkel. Nach diesem Treffer überließ Wertingen dem Gastgeber etwas mehr den Ball und konzentrierte sich auf eine stabile Defensive. Dies zahlte sich bis zur Pause aus. Der Heimmannschaft fiel gegen die gut organisierte Wertinger Hintermannschaft wenig ein, sodass im gesamten ersten Durchgang kein Oberweikertshofer Ball aufs Wertinger Tor kam. Wertingen hätte dagegen kurz vor der Pause die Führung erhöhen können. Nach einer Ecke nahm Florian Heiß den Ball am zweiten Pfosten mit der Brust herunter und schoss dann knapp über den Kasten.

Sichtlich unzufrieden gingen die Gastgeber in die Kabine. Zu Beginn des zweiten Durchgangs fing es dann an stärker zu regnen. Und Oberweikertshofen übte mehr Druck nach vorne aus. Die erste richtig gute Chance nach dem Wechsel hatte aber dennoch Wertingen in der 56. Minute. Christoph Müller spielte ab auf Marcel Mayr, doch dessen Linksschuss konnte SCO-Keeper Felix Thiel über die Latte lenken. Nur drei Minuten später dann die erste Großchance für Oberweikertshofen. Der Ex-Heidenheimer Dominik Widemann kam zum Abschluss, doch seinen flachen Ball konnte TSV-Schlussmann Sandro Scherl zur Ecke abwehren.

Der TSV Wertingen verpasst die Vorentscheidung

Oberweikertshofen hatte nun Blut geleckt und verbuchte weitere Chancen. In der 63. Minute köpfte der eingewechselte Fabio Gonschior platziert aufs lange Eck und zwang Scherl zu einer Glanzparade. Wieder nur fünf Minuten später probierte es erneut Widemann. Doch auch diesen Schuss aus 20 Metern konnte Wertingens Keeper parieren. Eine Viertelstunde hatte der Gast die Riesenchance zur Vorentscheidung. Die TSV-Offensivkräfte setzten SCO-Keeper Thiel unter Druck, dieser spielte einen Fehlpass auf Mayr. Der Wertinger zog jedoch etwas zu überhastet ab und schoss aus 20 Metern linker Position am leeren Tor vorbei.

Wer solche Geschenke nicht nutzt, wird im Fußball oftmals bestraft. Und so kam es dann fünf Minuten vor dem Ende, wie es kommen musste: Eine Freistoßflanke von Javin Bolte köpfte Kilian Lachmayr zum 1:1-Ausgleichstreffer ein. In der absoluten Crunchtime war Oberweikertshofen dem Sieg sogar näher als die lange in Führung liegenden Wertinger. Die Versuche von Moritz Leibelt und Valentin Hüber konnte entschärfte aber Keeper Sandro Scherl.

SC Oberweikertshofen: Thiel; Hüber, Lachmayr, Sdzuy, Willibald, Leibelt, Bolte, Tcha-Zodi (76. Matic), Andrusyk (55. Gonschior), Widemann, Savvas

TSV Wertingen: Scherl; Schiermoch (82. Mantwied), Heiß, Mayerföls, Fiedler, Gebauer (61. Beham), Gerold, Mayr (90. Hassan), Eising, Karpf (87. Al-Khovari), Müller

Tore: 0:1 Marco Gerold (28.), 1:1 Kilian Lachmayr (85.) Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) Zuschauer: 175