Geplanter Solarpark in Wertingen ist einen Schritt weiter

Plus Der Stadtrat in der Zusamstadt steht fast geschlossen hinter dem Projekt, das nördlich des Friedhofs entstehen soll. Die Anlage soll 83.000 Quadratmeter groß werden.

Es ist ein großes Projekt. Der geplante Solarpark bei Wertingen soll einmal 8,3 Hektar, sprich 83.000 Quadratmeter groß werden. Das entspricht in etwa der Fläche von zwölf Fußballfeldern. Gebaut werden soll dieser einen halben Kilometer nördlich des Friedhofs. Mit diesem Vorhaben der Firma GP Joule hatte sich der Wertinger Stadtrat schon einmal befasst. Damals hatte es sich noch um eine Projektidee gehandelt und das Unternehmen wollte herausfinden, wie das Gremium dem Solarpark gegenübersteht. Da die Räte die Pläne des Unternehmens durchwegs wohlwollend aufgenommen hatten, sollen nun Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Die Firma GP Joule will den Solarpark in Wertingen bauen

Aus diesem Grund stand das Thema bei der jüngsten Stadtratssitzung erneut auf der Tagesordnung. Christian Schweikardt, ein Vertreter der Firma GP Joule, informierte dabei über einige Details der geplanten Anlage. So soll die Spitzenleistung des Solarparks etwa sieben Megawatt/Peak betragen. Mit dieser Menge an Strom könnte man 2300 Haushalte in Wertingen mit Strom versorgen. Das Projekt soll auch der Umwelt guttun. Zum einen direkt über die Einsparung des klimaschädlichen Treibhausgases CO 2 , das bei der Verbrennung von fossilen Energieträgern entsteht. Im Vergleich zum Strommix von 2021 würde der Solarpark etwa 3400 Tonnen CO 2 im Jahr einsparen.

