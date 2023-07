Wertingen

Geriatrie: Diese Ärztin hilft alten Menschen in Wertingen

Die Spezialistin auf dem Gebiet der Akutgeriatrie und der Inneren Medizin, Dr. med. Martina Brielmaier, an ihrem Schreibtisch im ersten Stock des Wertinger Krankenhauses, mit ihrem Wissen wurde vergangenen Herbst die erste Akutgeriatrische Abteilung des Landkreises in der Wertinger Kreisklinik eingerichtet.

Plus Wie sieht die Arbeit in der Akutgeriatrie aus, und was sind die besonderen Herausforderungen? Chefärztin Martina Brielmaier ist Spezialistin auf diesem Gebiet und erklärt den Arbeitsalltag.

Von Ulrike Hauke

Krankenhäuser gab es bereits wenige Jahrhunderte nach Christus und waren schon immer ein Segen für die Menschen. Im Landkreis Dillingen ist die Bevölkerung schon seit vielen Jahren mit den beiden Kreiskliniken in Dillingen und Wertingen ausgestattet. Nun hat das Wertinger Haus neben den internistischen Behandlungsmöglichkeiten seit vergangenem Oktober eine akutgeriatrische Abteilung unter der Leitung der Fachärztin Dr. med. Martina Brielmaier eingerichtet. Ein Segen speziell für ältere und alte Menschen, deren medizinische Versorgung ganz andere Voraussetzungen an das Krankenhauspersonal stellt, als zum Beispiel bei einem jungen Patienten.

„Das Ziel ist immer, so schnell wie möglich die Selbstständigkeit der alten Menschen so gut wie möglich zu erreichen“, erklärt Brielmaier bezüglich der Angebote ihrer Abteilung. „Als Orientierung kann man sich die einzelnen Fachbereiche wie zum Beispiel die Innere Medizin vorstellen und dazu ergänzend das zusätzliche Angebot der Akutgeriatrie. Diese setzt man gezielt für ältere Menschen ein, die viel von ihrer Mobilität und Selbstständigkeit verloren haben, entweder durch Unfall oder Sturz oder durch eine schwere Erkrankung.“ Dabei, so Brielmaier, habe man das gesamte Krankheitsbild des Patienten im Blick sowie die Möglichkeiten verschiedener Rehamaßnahmen, „ganz egal, ob stationär, ambulant oder mobil.“

