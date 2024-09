Gitarrenstars kommen wieder nach Wertingen

Unter der künstlerischen Leitung von Johannes Tonio Kreusch von Beginn an hat sich das internationale Gitarrenfestival Wertingen zu einem echten Tipp für Gitarrenliebhaber entwickelt. In der 13. Auflage werden bei diesem Festival von Freitag, 18., bis einschließlich Sonntag, 20. Oktober, wieder Stars der Gitarrenszene in der Zusamstadt erwartet.

„In diesem Jahr kommen unter anderem der international gefeierte Klassik-Gitarrist Pavel Steidl, Yuliya Lonskaya, eine der gefragtesten Gitarristinnen unserer Zeit, der Flamenco-Gitarrist José Carlos Gómez, das mitreißende Joscho Stephan Trio und Fingerstyle-Star Adam Rafferty nach Wertingen“, so die Veranstalter.

In Workshops kann man in Wertingen von den Meistern lernen

Neben Konzerten in den Genres Klassik, Flamenco, Gypsy Swing und Fingerstyle bieten Workshops auch in diesem Jahr Gelegenheit, von den Meisterinnen und Meistern persönlich zu lernen.

Dr. Frieder Brändle, Kulturreferent der Stadt Wertingen und Vorsitzender des Fördervereins Gitarrenfestival Wertingen, sagt: „Musik hilft Menschen besser durch Krisen. Diese alte Wahrheit wurde neulich von einer wissenschaftlichen Studie des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main bestätigt.“ An Krisen mangele es nicht, die passende Antwort sei also ohne Zweifel, diese Art Hilfe möglichst intensiv in Anspruch zu nehmen. „Dafür eignet sich die Gitarre als Instrument des Herzens in besonderer Weise“, verweist Brändle auf die Gelegenheit, sowohl über das Hören und Erleben von ausdrucksstarken Künstlern als auch über die Teilnahme an den Workshops dies umzusetzen.

„Die gemeinsame Arbeit in familiärer Atmosphäre und der enge Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern machen das Festivalwochenende immer wieder zu einem besonderen Erlebnis“, betont der Vorsitzende. Weitere Informationen, Kartenreservierung und Anmeldung für Workshops unter www.gitarrenfestivalwertingen.de.