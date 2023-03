Wer hat seinen Müll bei der Napoleonstanne entsorgt?

Die Wertinger Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Es ist auch ein Sachschaden entstanden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Ortsteil Gottmannshofen an der Sitzgruppe bei der Napoleonstanne neben diversen Restmüll auch eine Beschädigung am dortigen Holzkunstwerk festgestellt.

Der Sachschaden wird mit rund 150 Euro beziffert. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)