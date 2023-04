Unfälle in Gundelfingen und Dillingen: Polzei sucht Zeugen

In Dillingen und Gundelfingen ist es am Freitag zu Unfällen gekommen. Auf der B16 löste sich eine Wanne von einem Anhänger und traf ein anderes Auto.

Auf der B16 bei Gundelfingen ist es am Freitagvormittag zu einem Unfall gekommen. Die Polizei bittet bei der Zeugensuche um Mithilfe. Zwei Fahrzeuge waren auf der B16 in Fahrtrichtung Günzburg unterwegs. Am vorderen Fahrzeug befand sich hierbei ein Anhänger, auf welchem eine große Wanne lag. Diese löste sich während der Fahrt vom Anhänger und beschädigte das nachfolgende Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, verletzt wurde niemand. Personen, welche Angaben zum Fahrzeuggespann mit der Wanne machen können, werden gebeten, sich bei der PI Dillingen unter der Telefon 09071/56-0 zu melden.

Autofahrer begeht Fahrerflucht in Dillingen

Ebenfalls am Freitag kam es in Dillingen gegen 10.30 Uhr auf der Großen Allee an der Einmündung der Bischof von Ling Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Haunsheimer in Richtung Höchstädt unterwegs war. Aus der seitlichen Bischof-von-Ling Straße wollte ein Auto in die Große Allee einfahren, welcher dann den PKW des Haunsheimers touchierte. Hierbei soll es sich wohl um einen weißen Pkw gehandelt haben, welcher für den Haunsheimer danach nicht mehr auffindbar war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der PI Dillingen zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch