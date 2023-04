Männer beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt

Die Polizei hat in Wertingen und Gundelfingen Autos mit Anhängern angehalten. BeideFahrer konnten keinen erforderlichen Führerschein vorweisen.

Eine Polizeistreife der Polizeistation Wertingen hat am Freitag einen Pkw mit Anhänger kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 51-Jährige keinen Führerschein hat, der für das Gespann erforderlich ist.

In Gundelfingen kontrollierte die Polizei auf der Kreisstraße 7 einen 31-Jährigen, der den Beamten zufolge ebenfalls mit einem Auto mit Anhänger unterwegs war. Auch hier konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE ist. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und die Fahrzeugführer erwarteten nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)