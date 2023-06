Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen

Regenfallrohre und eine Fensterscheibe werden beschädigt, in Lauingen wird die Stadthalle beschmiert. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Wertinger Schulstraße sind in der Zeit von Freitagabend bis Dienstagmorgen zwei Regenfallrohre beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie aus der Verankerung gerissen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

An der Grundschule in Gundelfingen wird die äußere Scheibe beschädigt

An der Peter-Schweizer-Grundschule in Gundelfingen wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Freitagmittag bis Montag. Hierbei brach die äußere von zwei Scheiben, den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 500 Euro an.

Die Fassade der Lauinger Stadthalle wird beschmiert

Die Fassade der Stadthalle Lauingen wurde in der vorigen Woche im Zeitraum von Mittwoch auf mit schwarzen Graffitis beschmiert. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in allen Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)