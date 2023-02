Wertingen/Haunsheim

07:00 Uhr

Reise ins Ungewisse: Der Haunsheimer Niclas Becke geht auf die Walz

Niclas Becke (links) aus Haunsheim geht auf die Walz. Am Sonntagmittag ist er in Dillingen gestartet. Die erste Zeit wird von einem sogenannten "Export" begleitet, ein erfahrener Wandergeselle. Deshalb wird Niclas von Franz (rechts) begleitet.

Plus Der 24-jährige Zimmerer, der gebürtig aus Rieblingen stammt, ist am Sonntag in Dillingen losgezogen. Zu Fuß ins Nirgendwo. Für mindestens drei Jahre, ohne Handy. Das sind seine Beweggründe.

Von Simone Fritzmeier

Da steht er nun. Am Ortschild von Dillingen in Richtung Holzheim. In seinem Charlottenburger, ein buntes, zusammengefaltetes Tuch, hat er ein paar wenige persönliche Dinge verstaut. Der Schlapphut sitzt auch gut, die Schuhe sind geschnürt. Dann geht es los. Wohin? So genau weiß das Niclas Becke gar nicht. Aber genau deshalb marschiert los. Der junge Haunsheimer geht auf die Walz. Am Sonntagmittag war der Start für die Reise ins Ungewisse. Für sehr lange Zeit. Schnell drücken sich nochmal alle, von der Freundin gibt es einen letzten Kuss und dann beginnt für den 24-Jährigen das Abenteuer seines Lebens. "Ich habe da so Bock darauf, ich will es unbedingt machen", sagt er.

