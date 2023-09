Hecke in Wertingen fängt Feuer

Beim Abflammen von Unkraut hat ein Hausbesitzer in Wertingen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Ein Hausbesitzer in Wertingen hat am Dienstagnachmittag beim Abflammen von Unkraut die Hecke seiner Einfahrt versehentlich in Brand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte der Besitzer die Hecke selbstständig ablöschen, der Schaden an der Hecke wurde mit rund 500 Euro angegeben. (AZ)