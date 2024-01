Wertingen

17:45 Uhr

Hilfe zur Selbsthilfe: Wertingen hat ein neues Start-up

Plus Der frühere "Staplerkönig" Markus Kempter hat gemeinsam mit einer Bekannten ein Unternehmen gegründet. Sie wollen damit andere Firmen erfolgreich machen. Wie das funktioniert?

Von Laura Gastl

Die Geschichte beginnt, wo wohl viele Start-ups ihre Anfänge nehmen - zumindest räumlich gesehen: im Keller. Hier, in seinem Einfamilienhaus in Reatshofen, hat Markus Kempter gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Sabrina Dorschner ein kleines, aber professionelles Studio eingerichtet. Scheinwerfer stehen in dem Raum, eine Kamera und ein Schreibtisch mit PC für den Schnitt. Die Wände sind stellenweise mit Akustikpaneelen verkleidet, davor stehen gelbe Sessel in einem Arrangement zum Kennenlernen der Gastdozentinnen und -dozenten. Die kommen hier her zum Drehen von Webinaren, also Online-Seminaren: Das Kerngeschäft des neuen Start-ups "Komenci" in Wertingen, das wiederum anderen Start-ups mit Wissen und Erfahrungswerten weiterhelfen möchte.

Die Konzeptidee kommt von Markus Kempter, der alles andere als ein Neuling ist im Gründungsgeschäft. Von 2017 bis endgültig 2022 führte er gemeinsam mit seinem damaligen Geschäftspartner erfolgreich das Unternehmen "Staplerkönig", das eine weltweit einmalige digitale Lösung zur Beschaffung von Gabelstapler-Ersatzteilen und Zubehör anbot. "Mit viel Geld und blauen Flecken" lernte Kempter damals, was es bedeutet, ein Start-up zu gründen, gewinnbringend zu führen und zu verkaufen. "Dieses Know-how ist extrem wichtig für andere", sagt Kempter heute. Und genau dieses Wissen möchte er weitergeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen