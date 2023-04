Zwei 17-Jährige prügeln sich auf Hirschbacher Sportplatzgelände

Einen jungen Burschen erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizei wurde in der Nacht auf Karfreitag zu einer Körperverletzung in den Wertinger Ortsteil Hirschbach gerufen. Auf einem dortigen Sportplatzgelände ging ein 17-Jähriger gegen 1.30 Uhr einen Gleichaltrigen gewaltsam an und verletzte diesen leicht.

Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. (AZ)