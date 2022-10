Betrugsversuch in Höchstädt: Angeblich leibliches Kind meldet sich

Die Betrüger werden immer dreister, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Das zeigt auch ein anderer Fall in Wertingen.

Bereits am 30. September erhielt ein Anwohner aus dem Höchstädter Umland eine WhatsApp-Nachricht, indem der Absender sich als leibliches Kind ausgab und erklärte, dass es eine neue Telefonnummer habe und nun keine Banküberweisungen tätigen könnte. Schließlich wurden 1300 Euro per Banküberweisung gefordert. Der Höchstädter fiel nicht auf die Masche herein und überwies kein Geld. Kurz darauf erhielt er eine weitere WhatsApp-Nachricht, in der erneut um Geldüberweisungen gebeten wurde. Die angezeigten Nummern wurden sofort gesperrt, weitere Forderungen gingen nicht mehr ein.

190 Euro nach Nordirland überwiesen

Am 11. Oktober erwarb eine Wertingerin über einen Onlineshop ein Notstromaggregat für 190 Euro. Der reguläre Preis wären 500 Euro gewesen und so überwies sie die geforderte Summe sofort auf ein Konto in Irland. Danach erhielt sie keine Ware, auch eine Rückbuchung war nicht möglich. Erste Ermittlungen ergaben, dass mit diesem Angebot bereits 47 Geschädigte in Bayern auf das vermeintliche Schnäppchen hereingefallen waren. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (AZ)

