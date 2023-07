Quadfahrer landet bei Reatshofen im Maisfeld

Ein 23-jähriger Quadfahrer ist alleinbeteiligt bei Reatshofen von der Straße abgekommen. Er musste nach dem Unfall in die Uniklinik nach Augsburg gebracht werden.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten 23-jährigen Quadfahrer ist es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße DLG 19 bei Wertingen gekommen. Der Fahrer war auf der Kreisstraße aus Richtung Hohenreichen kommend in Richtung Wertingen unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache kam er vor Reatshofen alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, stürzte vom Quad und landete in einem angrenzenden Maisfeld. Er wurde mit leichten Verletzungen in eine Augsburger Universitätsklinik gebracht. An seinem Quad entstand geringer Schaden. (AZ)