Hornlose Bulle bekommen in Wertingen Spitzenpreise

Beim Zuchtviehmarkt in der Zusamstadt werden 17 Zuchtbullen vorgestellt. Das sind die Ergebnisse.

Beim Januarmarkt der Wertinger Fleckviehzüchter in der Schwabenhalle gab es auch diesmal wieder ein umfangreiches Angebot an Zuchtkälbern, Bullen und Jungkühen, das sich der Käuferschaft präsentierte. Der Körkommission wurden 17 Zuchtbullen vorgestellt. Gleich sechs derer schafften aufgrund ihrer äußeren Erscheinung und genetischen Veranlagung den Sprung in die Wertklasse l. Vor allem Bullen, die eine genetische Veranlagung zur Hornlosigkeit vererben, finden stets Abnehmer und werden zu Bestpreisen flott versteigert.

Somit wurden an diesem Markttag 15 Bullen zu einem starken Durchschnittspreis von 2293 Euro versteigert. Den Tageshöchstpreis erzielte die Katalognummer 15, ein genetisch hornlos vererbender "Waalkes"-Sohn (128/125), vom Betrieb Schröppel in Kleinsohrheim gezüchtet. Ein treuer Kunde aus Baden-Württemberg erhielt für 3200 Euro den Zuschlag.

Leistungsstarke Kühe weiterhin auf hohem Preisniveau

Ein qualitativ ansprechendes Angebot über 52 Jungkühen stellte sich der Käuferschaft. Eine der vielen Spitzenkühe des Januarmarktes stammte vom Betrieb Raunecker GBR, Landkreis Heidenheim. Sie glänzte mit einem exzellenten Exterieur und einem Tagesgemelk von über 36 Kilogramm. Die "Edelstein"-Tochter erzielte starke 2700 Euro und steht nun im Allgäu. Auch die restlichen Kühe wechselten flott den Besitzer und wurden bei einem durchschnittlichen Tagesgemelk von knapp 30 Liter im Mittel zum Preis von 2103 Euro netto verkauft. Ein starker Auftrieb wurde bei den weiblichen Zuchtkälbern verbucht. Die 47 aufgetriebenen Kälber wurden bei 100 Kilogramm Durchschnittsgewicht zum Preis von 3,27 Euro pro Kilogramm netto versteigert.

Eine leichte Preiserhöhung

Bereits am vergangenen Montag wurden die männlichen Nutzkälber versteigert. Sie tendierten etwas stärker als am letzten Markt und wurden bei einem Durchschnittsgewicht von 94 Kilogramm zum Preis von 5,24 netto pro Kilogramm versteigert. Hier ist eine weitere leichte Preiserholung zu erwarten. Die nächsten Nutzkälbermärkte finden am Montag, 23. Januar, und 6. Februar statt. Der nächste Großviehmarkt folgt am Mittwoch, 8. Februar, in der Schwabenhalle. (AZ)

