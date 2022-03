Hubert Aiwanger stärkt FW-Landratskandidaten Müller den Rücken

Plus Der bayerische Wirtschaftsminister kommt überraschend zur Nominierungsversammlung in Wertingen. FW-Landratskandidaten Müller erhält 100 Prozent der Stimmen.

Die Nominierungsveranstaltung der Freien Wähler zur Landratswahl hatte noch gar nicht begonnen, da kam heftiger Applaus auf. Offiziell unangekündigt und zur großen Überraschung der allermeisten betrat Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger die Stadthalle, flankiert von den Landtagsabgeordneten Johann Häusler und Fabian Mehring. Nur einmal war der Applaus an diesem Samstagvormittag noch größer: Nachdem Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth das Ergebnis der Auszählung bekannt gegeben hatte: Von den 91 anwesenden wahlberechtigten FW-Mitgliedern hatten 91 für Markus Müller votiert.