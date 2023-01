Hund schreckt Schafherde in Wertingen auf – zwei Schafe werden vermisst

Eine Schafherde hat sich am Montag in Wertingen vor einem Hund erschreckt und den Zaun niedergetrampelt. Wenn Passanten zwei entlaufene Schafe sehen, sollen sie die Polizei anrufen.

Eine frei laufender Hund hat am Montag eine Schafherde, die auf einer Fläche an der Wirkaustraße in Wertingen graste, aufgeschreckt. Der Vierbeiner hatte sich der Polizei zufolge von einer 33-Jährigen, die spazieren war, entfernt und war auf die Schafe zugelaufen. Die Tiere gerieten daraufhin in Panik und trampelten den Zaun nieder.

Wer die entlaufenen Schafe sieht, soll sich bei Polizei in Wertingen melden

Die Schafe konnten durch den Besitzer nach kurzer Zeit wieder eingefangen werden – allerdings fehlen weiterhin zwei. Diese könnten sich den Beamten zufolge in der Gegend um Zusamaltheim, Geratshofen und Bocksberg aufhalten. Die Polizeistation Wertingen bittet Passanten und Verkehrsteilnehmende sich unter 08272/99510 zu melden, falls sie die entlaufenen Schaffe sehen. Verkehrsteilnehmende sollten an der Staatsstraße 2036 im Bereich Laugna und Bocksberg besonders achtsam sein, da nicht auszuschließen ist, dass die Tiere auf die Fahrbahn laufen könnten. (AZ)