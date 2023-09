Wertingen

Neue Pächterin: In Wertingen wird aus dem Café Madlon ein Contur

Sandra Richter ist Konditormeisterin und Inhaberin des Café Contur. Sie will nun eine Filiale in den Räumen des Wertinger Madlon eröffnen.

Plus Die Café- und Konditorentradition bleibt Wertingen erhalten. Contur-Betreiberin Sandra Richter will auch Speiseeis verkaufen – doch dahinter steht ein Fragezeichen.

Von Benjamin Reif

Für die vielleicht bekannteste Immobilie Wertingens stehen große Veränderungen an. In die Räumlichkeiten des Café Madlon wird eine Filiale des Café Contur einziehen, welches schon in Meitingen und Buttenwiesen etabliert ist. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Wertinger Stadtrates bekannt.

Im Erdgeschoss des bekannten Madlon-Gebäudes in der Kurve der Wertinger Hauptstraße, das fünf Generationen lang im Familienbetrieb geführt wurde, wird demnach ein kleines Bistro eingerichtet, samt Verkaufstheke. Die Kuchen, Pralinen und anderen Leckereien des Café Contur entstehen noch in Handarbeit. Laut einer mündlichen Vereinbarung zwischen der Betreiberin Sandra Richter und dem neuen Besitzer des Gebäudes, dem bekannten Unternehmer Hermann Buhl, soll das neue Café an sieben Tagen die Woche geöffnet sein.

