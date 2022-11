Jugendliche Raufbolde gehen in Wertingen auf Kinder los

Ein 16-Jähriger und sein Kumpel sind auf einen Jungen losgegangen und haben ihn mehrfach geschlagen.

Am Mittwoch gegen 17 Uhr ist es in einem Jugendzentrum in der Josef-Frank-Straße in Wertingen zu einem tätlichen Angriff gegen einen Zwölfjährigen gekommen.

Wertinger Polizei sucht Zeugen

Ein 16-Jähriger und dessen bisher unbekannter Kumpane waren auf den Jungen losgegangen und schlugen mehrfach auf diesen ein. Zudem beschädigten die beiden Raufbolde mutwillig die Tasche eines Elfjährigen. Die Polizeistation Wertingen hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter Telefon 08272/99510 zu melden. (AZ)